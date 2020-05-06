財政部高雄國稅局表示，報稅季來臨，往年最常見到民眾漏報大陸地區所得。官員表示，依照我國「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條第1項規定，如果民眾有大陸地區來源所得者，應併同台灣地區來源所得課徵所得稅。

但如果是民眾在大陸地區已繳納稅額，只要取得經財團法人海峽交流基金會驗證後之大陸地區完納所得稅證明文件，可從應納稅額中扣抵，惟扣抵數額不得超過因加計其大陸地區來源所得，而依台灣地區適用稅率計算增加之應納稅額。

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