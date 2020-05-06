大陸地區所得 報稅也要列入 20:382020/05/06 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部高雄國稅局表示，報稅季來臨，往年最常見到民眾漏報大陸地區所得。官員表示，依照我國「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第24條第1項規定，如果民眾有大陸地區來源所得者，應併同台灣地區來源所得課徵所得稅。 但如果是民眾在大陸地區已繳納稅額，只要取得經財團法人海峽交流基金會驗證後之大陸地區完納所得稅證明文件，可從應納稅額中扣抵，惟扣抵數額不得超過因加計其大陸地區來源所得，而依台灣地區適用稅率計算增加之應納稅額。 (工商 ) #大陸地區 #台灣地區 #來源 #所得 #扣抵 也許您會感興趣 推薦閱讀 買大同資金遭疑 王光祥提證明駁中資說 04:102020/05/02 財經要聞 著眼民眾隱私 歐盟加強規範科技大咖 04:102020/05/03 全球財經 在陸所得須報稅 留意4項變動 04:102020/05/04 焦點新聞 薪資所得扣除額 雙軌擇優適用 04:102020/05/04 焦點新聞 台美衛生部長通話 陸嚴正抗議 04:102020/05/04 國際大事 比金融海嘯還慘！國銀3月、Q1獲利 皆創史上最大衰退幅度 23:452020/05/05 財經 川普敦促陸公佈新冠肺炎病毒來源信息 10:522020/05/06 財經 財經熱門新聞 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 5月賣股走人？ 分析師警告：美股災難2.0將至 - 財經 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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