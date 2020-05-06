Web線上系統 帶動網路報稅 20:382020/05/06 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部指出，2018年度綜合所得稅總申報件數達4,040,342件，其中首年全面開放使用的Web線上版報稅系統民眾接受度高，使用戶數突破85.9萬，同步帶動網路申報再創新高，較2017年件數多47,828件，成長1.2％。 Web線上版報稅系統透過公民的參與協作，將報稅介面升級改善，應用引導式作業流程使操作方式更便捷友善，頗受民眾好評，本年度為使廣大的民眾皆可享受免下載報稅軟體即可輕鬆完成報稅之便利，辦理機房設備擴充，進一步開放Windows使用者使用。 (工商 ) #系統 #Web #線上 #件數 #開放 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情中心鬆口 中職開放觀眾近了 04:102020/05/02 運動天地 劍指大陸、俄羅斯 川普下令禁用部分外國電力設備 12:442020/05/02 財經 零死角一覽無遺 線上看屋免出門 04:102020/05/03 財經焦點 中職》有望開放觀眾 疫指中心鬆口初步放250人 15:162020/05/03 體育 家長擔心孩子在家學習效果差 美線上家教 成當紅炸子雞 04:102020/05/04 全球財經 是否有限度開放 藍綠議員不同調 04:102020/05/04 生活新聞 中職擬開放250名觀眾進場 04:102020/05/04 運動天地 宅經濟當道 電商消費疫軍突起 04:102020/05/05 投資理財 校園何時開放？ 盧秀燕：市府滾動式檢討是否開放 12:012020/05/05 生活 駭客連環攻？台塑集團也遭駭客攻擊 14:132020/05/05 財經 財經熱門新聞 忍不住？ 外媒曝：美商務部擬開放美企與華為5G合作 - 財經 領息族慘了！美股2大隱憂 Fed資金趴也難救 - 財經 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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