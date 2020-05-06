財政部指出，2018年度綜合所得稅總申報件數達4,040,342件，其中首年全面開放使用的Web線上版報稅系統民眾接受度高，使用戶數突破85.9萬，同步帶動網路申報再創新高，較2017年件數多47,828件，成長1.2％。

Web線上版報稅系統透過公民的參與協作，將報稅介面升級改善，應用引導式作業流程使操作方式更便捷友善，頗受民眾好評，本年度為使廣大的民眾皆可享受免下載報稅軟體即可輕鬆完成報稅之便利，辦理機房設備擴充，進一步開放Windows使用者使用。

(工商 )