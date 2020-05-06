（遠銀Bankee數位存款帳戶，申請數激增19倍。圖／遠東商銀提供）

肺炎疫情肆虐全球，主要央行連續降息後，低利率環境的效應，遠東商銀Bankee數位存款帳戶以活存利率0.6％無上限，4月再推活存利率加碼至2.6％專案，刺激申請數大增達19倍。

遠東商銀表示，Bankee數位存款帳戶活存利率0.6％，高於定存牌告利率2.5倍，且擁有無上限優勢，不少存戶紛紛將資金轉到Bankee，加上4月以來新推活存2.6％，分享推薦碼給好友2位成功開戶，次月獲半年5萬元、利率2.6％回饋，約當市場上活存基本利率的21倍進一步提高申請數激增19倍。

遠東商銀指出，由於4月29日之後開立Bankee數位存款帳戶者，將延後收到金融卡，受延遲發卡影響戶，均可參加週週抽、週週送iPhone SE2，感謝客戶的支持與耐心等待。4月29日後成功申辦Bankee數位帳戶，將從成功申請日起，至收到晶片金融卡期間，週週參加抽iPhone SE2。活動將於正常發卡後截止，截止日期並公布於官網與臉書粉絲頁。

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