新冠肺炎仍未消退，新北市議員江怡臻有感長照中心長輩長期處在室內空間，心情低落，特別在母親節前舉辦愛心義剪活動，邀請志工替長照中心長輩打理儀容，並藉由互動讓長輩感受到社會的溫暖。江怡臻表示，人口高齡化必須要正視，除了新北市老人福利外，對於婦幼政策也積極爭取，讓年輕爸媽減輕育兒負擔，一方面更有心力照顧家中長輩。

母親節將至，新北市議員江怡臻6日上午偕同樹林五甘心社區長照機構，在樹林區衛生所半戶外場地，替日照中心長輩提前慶祝母親節，江怡臻親自教學洗手舞宣導防疫知識，並送上康乃馨感恩長者辛勞。

江怡臻表示，人口高齡化是台灣現正發生中的問題，必須重視，自己相當重視新北市老人福利，同時也積極爭取婦幼政策，讓年輕爸媽減輕育兒負擔，一方面更有心力照顧家中長輩。這次活動結合在地資源，透過民間團體的愛心，也親自示範洗手舞和長者互動，傳遞正確的防疫觀念

五甘心社區長照機構執行長廖泰翔表示，感謝民間團體共同響應，潭底好友會提供長者按摩服務、薇莉國際髮型免費義剪等活動，也將正確的防疫觀念宣導出去，讓日照中心的每位長者，都能提前慶祝母親節。

(中時 )