新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，有「末日博士」之稱的魯比尼（Nouriel Roubini）警告，市場投資人所預期的V 型反彈不會到來，來臨的只有「L 」型衰退，以及失落的10年。

2008年金融危機以來，全球央行不斷量化寬鬆，但在這次疫情所導致的經濟衰退，將一系列風險全部引爆，其中最危險的就是「債務違約」。這次各國央行推行史無前例的刺激經濟政策，低利率時代的到來，讓不少國家的債務水平達到歷史高峰。

魯比尼也提出4種風險預警：通縮、貨幣競貶、工業自動化進程加快以及反全球化速度。

針對通縮，魯比尼認為全球需求銳減、企業產能停滯，就業市場失業率暴增，最顯著的影響就是國際油價崩跌，引發一些高收債企業無力償還債務。

各國面對疫情衝擊，也提出貨幣政策來降低財政赤字飆升，但這將導致停滯性通膨的問題越來越嚴重。此外，貿易保護主義議是抬頭下，許多企業將生產地從低成本國家移回成本較高的國內市場，在成本考量下，企業只會加速工業自動化腳步，勞工薪資遭到打壓，造成消費力下滑。

最後，疫情所塑造的新全球經濟運作模式，就是讓各產業保護主義更盛，許多國家為了避免下一次的經濟衝擊到來，降低國際貿易的比重。魯比尼認為，這些因素將造成市場所期待的V彈不復存在，全球經濟甚至將邁入L 型衰退，並在未來進入失落的10年。

(中時電子報)