俄新冠疫情 連4天確診破萬 20:332020/05/06 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯首都莫斯科是新冠肺炎重災區。圖為市中心紅場附近，有民眾拿著聖母聖嬰像，背景為著名的聖瓦西里主教座堂。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情在俄羅斯持續惡化，6日新增10559宗確診個案，已連續4天確診人數超過1萬人。目前俄羅斯累計確診人數16萬5929，全球排名第七，累計死亡1537例。 據俄媒報導，首都莫斯科是重災區，全俄確診病例一半來自當地。莫斯科市長警告，5月間假日多，民眾在假日期間需嚴守防疫限制，盡量避免大量聚集。 俄羅斯總理米舒斯京4月30日確診感染新冠肺炎，目前正進行自我隔離。總統普丁已宣布延長居家令至5月11日，但似乎無助於遏止疫情，政府有意再升高防疫措施來控制疫情。 (中時 ) #4天 #俄羅斯 #59 #確診人數 #累計 也許您會感興趣 推薦閱讀 美股4月強彈 美富豪財富增逾4千億美元 04:102020/05/02 全球財經 天然氣跌1成 6月可能再降價 04:102020/05/02 社會新聞 越南防疫成績勝過台灣 蔡正元：台灣幹嘛送口罩給越南？ 11:562020/05/02 政治 劍指大陸、俄羅斯 川普下令禁用部分外國電力設備 12:442020/05/02 財經 又兩名高官染疫 俄羅斯疫情急劇惡化 21:082020/05/02 國際 領先指標變變變 04:102020/05/03 專題周報 51連假不鬆懈 蘆洲警打擊飆車及噪音車4天抓110件 10:212020/05/03 社會 磐石艦隊今天再增1例 確診人數達36人 18:002020/05/04 生活 陸「五一」4天出遊人次破億 收入432億人幣 06:252020/05/05 兩岸 《業績-電機》氣立4月營收1.59億元 創21月新高 15:572020/05/05 財經 國際熱門新聞 拗不下了？川普改口：病毒出於武漢 非刻意指實驗室 - 國際 梅根哈利兩字真言 打趴女王和王室 - 國際 死前傳病毒重大發現！華裔科學家遇害 兇手身分曝光 - 國際 死也不信金正恩沒事 替身說瘋傳 - 國際 烏茲別克水壩竣工才3年就潰堤 緊急撤離10萬居民 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。