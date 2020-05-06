新冠肺炎疫情在俄羅斯持續惡化，6日新增10559宗確診個案，已連續4天確診人數超過1萬人。目前俄羅斯累計確診人數16萬5929，全球排名第七，累計死亡1537例。

據俄媒報導，首都莫斯科是重災區，全俄確診病例一半來自當地。莫斯科市長警告，5月間假日多，民眾在假日期間需嚴守防疫限制，盡量避免大量聚集。

俄羅斯總理米舒斯京4月30日確診感染新冠肺炎，目前正進行自我隔離。總統普丁已宣布延長居家令至5月11日，但似乎無助於遏止疫情，政府有意再升高防疫措施來控制疫情。

(中時 )