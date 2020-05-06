汐止拱北殿建廟達120年，每年皆會發送清寒獎學金、分送白米，幫助弱勢族群，是當地重要的信仰中心，新北市長侯友宜6日上午至寺廟致贈「孚佑四方」匾額。侯友宜表示，拱北殿不只幫助地方，這次疫情期間還捐贈20萬現金、復康巴士助市府抗疫，此行是特別來感謝廟方的濟世行為。

汐止拱北殿董事長林賴松表示，拱北殿寺廟始建於光緒27年，當時汐止地區居民聽聞木柵仙公廟(現今指南宮) 香火鼎盛，奉祀的孚佑帝君十分靈驗，於是前往祈求仙公祖分火回汐止供奉，後由信眾捐助建立拱北殿。今年適逢建廟120週年，原定3月舉辦建廟120週年系列活動，受新冠肺炎疫情衝擊，為避免信眾群聚感染風險，皆往後順延，全力配合市府防疫工作。

民政局長柯慶忠表示，拱北殿又稱汐止仙公廟，香火鼎盛、廟殿古樸素雅，後山古老石橋加上秋冬滿山的楓紅，每年吸引大批人潮，是北台灣知名的賞楓景點。為慶祝建廟120週年，今年廟方獎助學金原本核發130人，計48萬2000元，特別增額錄取41人，增發16萬4,000元，合計171人，共計64萬6,000元，希望鼓勵學子勤學向上。

侯友宜表示，汐止拱北殿建廟超過120年歷史，經常舉辦弱勢關懷活動，每年發放學生清寒獎助學金，並分送白米、物資給弱勢機構和家庭，因應新冠肺炎疫情，拱北殿更捐贈20萬元防疫基金及復康巴士1輛協助市府防疫，感謝廟方為防疫共盡心力。

為配合全民防疫，拱北殿也呼籲信眾，進廟參拜務必戴上口罩，廟方也會實施各項防疫消毒措施，請大家齊心協力一同防疫。相信在孚佑帝君的庇佑之下，能順利防堵疫情，齊心守護民眾健康。

(中時 )