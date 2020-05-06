520蔡英文總統就職將至，深受蔡英文信賴的民進黨前秘書長洪耀福，被傳未來可能新職甚多，包從海基會祕書長至駐外都有，但據了解，洪耀福確會出任海基會祕書長，而海基會董事長，以國安會秘書長李大維呼聲高。

洪耀福受訪時雖不願說明，僅表示，「我酒量那麼差，怎麼應付台商，我也不會英文，怎麼駐外？我真的已經退休了！」不過據了解，若無意外，洪確會進海基會。李大維深受蔡英文信任，即使離開國安會，也會安排在蔡總統左右。

行政院長蘇貞昌確定留任，至於副閣揆，民進黨內雖有人建議以財經專業為優先，但據分析，民進黨主席卓榮泰在520卸任後，有可能接下副閣揆。

若6月6日罷韓成功，行政院副院長陳其邁極可能投入高雄市長補選，卓榮泰接下行政院副院長的機率很高，卓在下周將主持最後一次中常會。

520後，蔡英文回任黨主席，誰接任黨祕書長? 黨政人士表示，總統府秘書長、黨秘書長職務相連動，前立法院長蘇嘉全以其功能性，擔任黨秘書長最為適合。

黨政人士指出，總統擔任黨主席的黨中央，秘書長位高權重，選舉操盤、組織、社會動員力，都是蘇嘉全的專長，與其去總統府當大總管，不如在黨更能發揮，但蘇對黨職興趣不高。

據了解，另一位蔡英文倚重的競總操盤手林錫耀，也有可能被安排接副閣揆或黨秘書長，蘇嘉全若不願意接黨秘書長，林錫耀的「興趣」應會偏向回黨，因此林、蘇將分別接下黨秘及府秘。

總統府秘書長陳菊一直是蔡英文心中監察院長的第一人選，據了解，陳菊也被總統誠意感動，可望在520後被提名任下屆監察院長。

至於總統府副秘書長李俊俋才上任不久，另位副秘書長劉建忻深受總統信任，都會留任；國安會副秘書長葉國興則有請辭之意，從葉的助理已先轉任其他單位。

在國防方面，國防部長嚴德發及參謀總長黃曙光現階段調整的可能性都不大。

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(中時 )