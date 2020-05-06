中信兄弟與統一獅之戰，雙方都派土投先發，「嘟嘟」潘威倫與廖乙忠正是4月30日的先發對戰組合，上一場潘威倫5局失3分自責分拿勝投、廖乙忠則是0.2局狂噴5分吞敗，今日兩人再交手情況大不同，潘威倫2局被敲6支安打、失6分就先退場，此外兩隊前3局就出現4轟，全壘打產量較過去幾戰多出不少。

統一獅2局上半先由郭阜林敲出陽春炮先馳得點，此外這也是獅隊連續第13場開轟，追平中職紀錄、破隊史紀錄，隨後二、三壘有人情況，陳傑憲內野安打再添1分，獅隊2分領先。

統一獅郭阜林敲出全壘打，追平中職團隊連續13場次全壘打紀錄。（黃國峰攝）

下半局兄弟展開反攻，一、三壘有人情況，高宇杰、江坤宇連續安打將比分超前成3比2，隨後王威晨敲出本季首轟，吳東融靠游擊手傳球失誤上到二壘，並靠張志豪安打回來得分，此局兄弟打了11人次、攻下6分大局。

3局上半郭阜林敲出2分打點全壘打追到4比6，接著3局下半潘威倫退場由劉軒荅接手，一上場就被岳東華敲出本季首轟，接著兄弟靠串聯攻勢攻下第8分。

4局下半兄弟又打下大局，詹子賢靠對方野手傳球失誤上壘，隨後因觸身球、保送，兄弟攻佔滿壘，江坤宇、王威晨、吳東融、張志豪連續安打，又打了10人次、攻下5分，4局結束以14比4領先。

本季洲際球場進行16場比賽僅出現10轟，在今年4個場地中是全壘打產量最少的球場，最多的是桃園球場及台南球場各有32轟，不過今日前3局就有郭阜林雙響炮，以及王威晨、岳東華全壘打，1場還沒打完就出現4轟。

岳東華敲出全壘打。（黃國峰攝）

王威晨敲出本季首轟、生涯第2支全壘打。（黃國峰攝）

(中時 )