人造肉商「超越肉類」營收獲利優預期 20:392020/05/06 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人造肉生產商「超越肉類」（Beyond Meat）5日發布第1季財報，營收獲利皆優於預期，除受惠於連鎖超市、雜貨商通路對植物肉產品的需求增加，餐廳因防疫封鎖令關門，也帶動人造肉銷售。「超越肉類」Q1每股獲利3美分，優於分析師預估的每股虧損7美分；營收年增逾1倍達9,710萬美元，擊敗預估的8,830萬美元。 (工商 ) #人造肉 #肉類 #超越 #獲利 #生產商 也許您會感興趣 推薦閱讀 汽、柴油 各漲0.1及0.2元 04:102020/05/04 產業．科技 新竹縣長楊文科指竹北市有各項利基 未來將會超越新竹市 18:542020/05/04 生活 在「附近消失」的日子裡回望 04:102020/05/05 兩岸藝文 楊稱竹北市崛起 將超車新竹市 04:102020/05/05 地方新聞 美爆肉荒！好市多祭限購令 每人只能買3份肉 16:412020/05/05 財經 法拉利首季業績優於預期 市值超越通用、福特 23:482020/05/05 財經 比金融海嘯還慘！國銀3月、Q1獲利 皆創史上最大衰退幅度 23:452020/05/05 財經 國銀３月大衰退 拖累首季變最弱 04:102020/05/06 財經要聞 法拉利市值 超越通用、福特 04:102020/05/06 全球財經 《美股》上季意外轉盈＋前景看好 Beyond Meat盤後漲逾7％ 11:082020/05/06 財經 財經熱門新聞 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 5月賣股走人？ 分析師警告：美股災難2.0將至 - 財經 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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