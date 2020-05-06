人造肉生產商「超越肉類」（Beyond Meat）5日發布第1季財報，營收獲利皆優於預期，除受惠於連鎖超市、雜貨商通路對植物肉產品的需求增加，餐廳因防疫封鎖令關門，也帶動人造肉銷售。「超越肉類」Q1每股獲利3美分，優於分析師預估的每股虧損7美分；營收年增逾1倍達9,710萬美元，擊敗預估的8,830萬美元。

(工商 )