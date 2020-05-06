德國3月製造業訂單 創史上最大降幅 20:392020/05/06 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局（Destatis）6日公布，受新冠疫情影響，3月製造業訂單經調整後月跌15.6％，創1991年1月有此紀錄以來最大降幅，跌勢也比經濟學家預期的10％還嚴重，2月跌幅下修為1.2％。Destatis指出，3月德國國內訂單月減14.8％，海外訂單較前月萎縮16.1％。 (工商 ) #德國 #製造業訂單 #Destatis #史上最大 #聯邦 也許您會感興趣 推薦閱讀 德國電信：若沒華為 難完成5G目標 04:102020/05/04 全球財經 原油增產創史上最大單月漲幅 國際油價崩跌8％ 09:082020/05/04 財經 肺炎疫情衝擊 台灣PMI創史上最大跌幅 10:412020/05/04 財經 出脫電梯事業不順 德國ThyssenKrupp股價大跌 20:522020/05/04 財經 德國慕尼黑啤酒節今年不辦了 21:492020/05/04 國際 研究：德國感染新冠者 恐超過帳面數字10倍 21:532020/05/04 國際 47.6 4月PMI創史上最大跌幅 04:102020/05/05 財經要聞 比金融海嘯還慘！國銀3月、Q1獲利 皆創史上最大衰退幅度 23:452020/05/05 財經 史上最大風暴來襲 原油ETF發行商棄近改遠 避超額損失 04:102020/05/06 證券．權證 《國際經濟》如何解封 德國聯邦與地方政府達成協議 16:312020/05/06 財經 財經熱門新聞 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 5月賣股走人？ 分析師警告：美股災難2.0將至 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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