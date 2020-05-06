德國聯邦統計局（Destatis）6日公布，受新冠疫情影響，3月製造業訂單經調整後月跌15.6％，創1991年1月有此紀錄以來最大降幅，跌勢也比經濟學家預期的10％還嚴重，2月跌幅下修為1.2％。Destatis指出，3月德國國內訂單月減14.8％，海外訂單較前月萎縮16.1％。

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