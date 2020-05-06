近日視訊會議軟體Zoom爆出一連串資安及個資疑慮，讓這個原本受益於居家防疫措施的app被許多大型企業禁用，不僅我國行政院下令政府機關及各級學校不應使用如Zoom這種具資安疑慮的產品，紐約州檢察總長也主動發函要求Zoom針對其資安措施提出說明。

KPMG安侯法律事務所執行顧問翁士傑表示，紐約州對個資及資安的重視不僅於此，自加州去年在資料保護掀起了波瀾之後，紐約州也緊隨其後，通過了「防止非法侵入與加強電子資料保護法案」（SHIELD），該法案於2019年10月開始實施，而其中有關資安的保護措施則自2020年3月21日起生效。

紐約州現在也加入了加州的行列，成為美國對資訊安全及外洩通報規範最嚴格的州。既然SHIELD已全面生效，如果紐約州檢察總長在Equifax和Capital One的資料外洩事件中所表現的積極及執法頻率可以說明其在資料保護領域的態度的話，翁士傑建議在紐約州有實體據點或虛擬線上業務的台灣企業，應重新檢視其資料保護政策和內部資料保護控制措施。

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