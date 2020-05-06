黃珮舒曾以《有路彎彎》專輯入圍第26屆金曲獎最佳客語專輯、最佳客語演唱人。她原訂三月發行新專輯《出門看看》，雖然真正意義是把心打開不是真的走出門，唱片公司還是擔心會影響衛福部防疫措施而延後發行，在疫情趨於緩和的5月母親節前夕才拍板定案正式發行，讓黃珮舒在粉絲專業上留下「憋了很久的專輯名稱終於放風了！」

黃珮舒擁有古典音樂背景，多次受邀至歐、美、亞巡迴演唱傳統客家歌謠，前幾年開始跨界主持與舞台劇，所主持的節目《樂事美聲錄》曾入圍第48屆金鐘獎行腳節目類獎項，2013年獲邀請出席美國聯邦眾議員Pete Olson特派代表頒贈褒揚congressional Recognition盛讚對客家文化貢獻及美國多元文化增添色彩。

而她之所以轉而創作客家流行音樂是一次節目外景，被謝銘祐問到：「妳到世界各國唱遍客家傳統歌，都沒想過自己創作客家歌曲嗎？」這句話點醒了黃珮舒學習音樂的初衷開始提筆創作，更加努力為客家推廣盡一份心力。

《出門看看》專輯融合電子、古典、迷幻流行也採用不常聽見的特雷門琴、匏琴等樂器加入，專輯配唱找來同恩為專輯多首歌曲配唱與和聲編寫，讓身為原住民的同恩直呼「配唱這張專輯客家話都比族語會講了！」同恩讚不絕口：「真的很讓我驚艷，聽完整張專輯你會有一種經歷時代交錯很像Cyberpunk的感覺。」

今年母親節前夕，黃珮舒除了推出新作品，也計劃和家人一起吃大餐慶祝母親節，給媽媽一個很正式的儀式感。其實過去黃珮舒的媽媽一直不知道女兒在做什麼，有一次在電視上，看到女兒在種田，當下很驚訝、也很擔心女兒受苦，質問女兒「為什麼去種田？」黃珮舒回媽媽：「很多音樂的生成是跟土地有關的。」說明是《樂事美聲錄》節目內容，也慢慢跟母親溝通她的工作理念，媽媽才接受並支持她繼續投身音樂之路。

黃珮舒在母親節前夕發行新專輯《出門看看》。三川娛樂提供。

(中時 )