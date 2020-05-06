民進黨立委邱泰源（本報資料照）

民進黨立委莊競程今日於立院衛環委員會審查《公共衛生師法》草案，在會中休息時間時，其助理對同黨立委邱泰源飆罵「靠X啊，X你老師，你根本不尊重公衛師。」莊敬程事後在台上鞠躬向邱泰源道歉，並表示會好好處理。邱泰源也當場回應沒關係。莊敬程晚間發表聲明，再度向邱泰源致歉。

具台大醫院醫師背景的邱泰源，於今日委員會審查《公共衛生師法》法案時，提出修正動議主張。後召委劉建國宣布休息10分鐘，原本在旁的莊敬程助理，對邱泰源飆罵，後也馬上被趕出委員會。

莊敬程晚間發表聲明如下：

「今天在議事會場發生助理情緒失控，對邱泰源委員不禮貌之行為，深表誠摯的歉意。助理不諳協商程序，干擾到議事進行，除向邱泰源委員表達歉意外，將加強團隊的管理，也再次感謝邱委員的包容，繼續共同為更好的國會而打拼。」

莊競程表示，造成大家的困擾，一定銘記在心，有錯就改，繼續學習！

也要感謝今天在朝野政黨與各界的努力下，讓等了20年的「公共衛生師法」初審通過，完整我們防疫網最後一塊拼圖，也期望藉此幫助社區公衛體系更健全。」

(中時 )