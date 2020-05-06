從事景觀工程的陳瑞昇為了感念父親，捐贈一台巡邏車給山腳社區守望相助隊，並在巡邏車上刻上父親的名字「陳屘」以感念父親對於地方的奉獻。

陳瑞昇6日上午在山腳活動中心出席捐贈活動，現場也有許多地方人士到場共襄盛舉，現場陳瑞昇早已準備一台鐵灰色現代牌汽車，要贈予給蘆竹區山腳社區守望相助隊，由蘆竹區山腳社區守望相助隊分隊長林美麗代表接受。

陳瑞昇說，父親是土生土長的蘆竹人，去年高齡98歲過世，生前一直都很關心蘆竹這塊土地，且熱衷地方的公益事務。他排行老么，現在工作上已有點成就，有錢出錢、有力出力，想為地方做一點事情，所以捐贈了這台有父親名字「陳屘一號」的車做為巡邏車，期望巡邏車能夠在蘆竹街上協助警方巡邏。

這次促成捐贈能圓滿完成，有賴蘆竹區海湖坑口工業區廠商協進會創會理事長林守儀牽線，林守儀強調推動廠商與地方的和諧關係。廠商應秉持取之社會，用之社會的原則，在有獲利盈餘的情況下，適度的回饋地方，讓大家共享更美好的生活。

(中時 )