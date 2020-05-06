英國《每日電訊報》披露，由於擔心英國政府允許大陸電信商華為有限度參與英國5G網路建設，對美方構成安全問題，美國正考慮取消空軍在英部署F-35A匿蹤戰機、RC-135偵察機及軍事設備等，甚至計劃撤走1萬名軍方及非情報人員。

香港東網引述英媒報導指出，美國在主宰國防部明年政策及預算的《美國國防授權法案》（NDAA）的摘要當中，提及取消在採用危險5G或6G網絡供應商的東道國軍事基地，部署新飛機。若國會通過法案，華府或停止在英部署F-35A隱形戰機及RC-135偵察機，甚至影響英國航空母艦伊莉莎白女王號明年首航時，在艦上部署F-35B匿蹤戰機的計畫。

除改變戰機部署計畫外，美方亦計劃撤走1萬名駐英軍方及非情報人員。美國目前在英國派駐多支空軍隊伍，包括一支配備F-15C/D及F-15E戰機的隊伍、一支擁有KC-135空中加油機的隊伍及一支特種作戰隊伍。

(中時 )