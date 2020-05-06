蘋果透過發行4種債券，募資85億美元，用來進行實施庫藏股及發派股利等企業所需的資金。這是繼波音、福特汽車之後，美國大型企業爭相利用低利率發債囤現金，而且票面利率皆是趁美國公債殖利率於歷史低點，且疫情爆發以來聯準會（Fed）承諾收購企業債券。

蘋果的4種債包含3、5、10、30年期公司債， 其中20億美元的3年期債券、22.5億美元的5年期債券，利息分別只有0.75%和1.125%，3年期比公司最初預期低了0.35個百分點，且只比美國公債殖利率高出0.60個百分點。與5年期雙雙創下2013年以來蘋果發債最低票面利率。

蘋果發行的長期債券需求同樣火熱，例如規模25億美元的30年期公司債票面利率比最初預期低了0.25個百分點，僅較美國公債殖利率高出1.45個百分點。

美銀全球研究指出，今年元旦至上周末為止，美國企業發行的投資級債券總額累積8,071億美元，創下歷年同期最高紀錄，主要是因為美國公債殖利率處於歷史低點。

據上週發布的第1季財報，蘋果還擁有1900億美元的大量現金儲備。但為了支持公司發放股息、回購股票、償還債務及維持營運資本，蘋果還是選擇把握低利率發債。

儘管聯準會至今尚未實際收購任一檔企業債，但光是承諾收購就吸引美國企業爭相發債。波音、萬豪國際、福特等大型企業都在今年初發行大筆債券，製藥公司百健（Biogen）及健保服務業者Anthem也在上周發行低利公司債，目的同樣是為了支持股票回購。

(中時電子報)