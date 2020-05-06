帝寶（6605）2019年度合併營收155.89億元、年減3.78％，但因營業毛利及營業利益聯袂減少，加上營業費用及營業外淨支出同步增加，使得稅後盈餘6.44億元，年減31.33％，EPS 3.89元，低於2018年度5.66元。帝寶董事會6日決議去年度盈餘分配案，每股擬配發股息1.5元。

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