帝寶去年度股利 每股擬配發股息1.5元 20:562020/05/06 工商 劉朱松 、彰化 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 帝寶（6605）2019年度合併營收155.89億元、年減3.78％，但因營業毛利及營業利益聯袂減少，加上營業費用及營業外淨支出同步增加，使得稅後盈餘6.44億元，年減31.33％，EPS 3.89元，低於2018年度5.66元。帝寶董事會6日決議去年度盈餘分配案，每股擬配發股息1.5元。 (工商 ) #帝寶 #年度 #擬配發 #股息 #每股 也許您會感興趣 推薦閱讀 圓山帝寶 吸睛 04:102020/05/02 財經焦點 陸股有亮點 部份陸企配息逆勢加碼 04:102020/05/04 投資理財 貓空纜車5／11至5／29 年度檢修作業暫停營運 16:282020/05/04 生活 企業申報未分配盈餘 勤業眾信：善用三大措施 17:492020/05/04 財經 隆大營建擬配股息1.35元 現金殖利率9.38％ 18:302020/05/04 財經 萬點還能「存股」？不敗教主3字忠告救一票散戶 00:032020/05/05 財經 華新科配息5.5元 遠遜預期 04:102020/05/05 財經要聞 世紀鋼董事會決議 擬配發現金股利1元 18:202020/05/05 財經 帝寶被控侵害車頭燈設計專利 雙方達成和解 21:352020/05/05 財經 高息股基金 不景氣的投資優選 04:102020/05/06 投資理財 財經熱門新聞 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 5月賣股走人？ 分析師警告：美股災難2.0將至 - 財經 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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