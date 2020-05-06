白家綺受「麥克風小天王」蘇友謙邀請「再續前緣」，為新款產品粉刺機擔任代言人，睽違三年再度合作，她穿著俏麗短褲辣秀美腿，展現好膚質拍廣告，蘇友謙驚喜送上康乃馨，讓她感動直說：「蘇友謙只比我女兒大六歲，這真是最棒的禮物。」兩人更現場開心大擁抱。

母親節將至，白家綺表示：「老媽平日都在幫我帶小孩，實在太辛苦了，母親節我們計畫要帶她接近大自然看瀑布，也計畫外帶她喜歡的餐廳美食，全家一起歡聚。」至於自己怎麼慶祝母親節，她笑稱老公早已在生日時，貼心送上耳環當禮物，讓她今年感覺超浪漫，「我跟老公還難得享受兩人燭光晚餐，當下覺得非常窩心。」而寶貝女兒們則以文字、照片傳訊給她，祝賀母親節快樂。

白家綺（左）收下蘇友謙送的康乃馨。（友恆國際提供）

談到稍早生日時女兒們的簡訊，她一臉溫柔笑意，「她們寫，馬麻雖然我們沒有常碰面，但是我很愛妳，也常常想念妳。」讓她看得感動泛淚。蘇友謙則表示，將南下高雄現身給媽媽驚喜，「以往我們母子很愛鬥嘴鼓，只要碰面，絕對各執己見，但母親節當天我要做乖順的綿羊，超級順從媽媽」。

(中時 )