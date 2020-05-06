新冠肺炎疫情蔓延全球，詭譎的病毒一再變異，衍生出不同「非典」症狀。根據最新國外研究指出，「嗅覺喪失」已成為新冠肺炎的關鍵症狀。林口長庚醫院兒科主治醫師吳昌騰指出，新冠患者臨床表現會根據年齡和性別等特徵而有很大不同，若女性聞不到咖啡或紅酒香時，就要小心了！

吳昌騰在臉書粉專《來講兒科急診的543》表示，內科學權威雜誌「Journal of Internal Medicine」於4月30日發表了一篇研究，目的是探究歐洲輕度至中度新冠病毒感染患者的臨床表現。研究人員收集了18家歐洲醫院的新冠肺炎患者，共有1420人完成了研究。

在這1420人當中，女性佔多數，共有962位（醫護人員佔30.7％），患者的平均年齡為39.17±12.09歲。研究發現，他們最常見的症狀為：頭痛（70.3％）、嗅覺喪失（70.2％）、鼻塞（67.8％）、咳嗽（63.2％）、乏力（63.3％）、肌痛（62.5％）、流鼻水（60.1％）、味覺功能障礙（54.2％）和喉嚨痛（52.9％）。另外，患者出現發燒的發生率為45.4％。

這些輕度至中等程度患者出現症狀的持續時間平均為11.5±5.7天，然而有項特別的發現是，患者的症狀會隨年齡和性別而顯著不同。舉例來說，「年輕的患者更經常出現耳、鼻和喉嚨不適。」、「老年人則經常出現發熱、疲勞和食慾不振。」、「女性患者中，嗅覺喪失、頭痛、鼻塞和疲勞更為普遍。」

吳昌騰指出，「嗅覺喪失是輕度至中度新冠肺炎患者的關鍵症狀，與鼻塞和流鼻水無關。」甚至有37.5％的治愈患者在疾病發生後至少7天仍持續聞不到氣味。從研究可以得出，在輕度到中度患者之中，臨床診斷還會根據年齡、性別出現不同症狀。吳昌騰打趣表示「防疫期間，當妳聞不到咖啡香或紅酒香，就要小心喔！」

(中時電子報)