這起驚悚又殘忍的事件發生在大陸陝西，一名男子將79歲老母親活活埋進墓穴，家人發現不對勁外出尋找，挖掘墳墓時聽到微弱的呼救聲，才將老婦救出，令人意外的是老婦遭活埋將近兩天，竟奇蹟存活下來。

這名狠心男子，日前將癱瘓在家中的老母親，用手推車拉出門，直到凌晨大約2點多，一個人推著空車回到家，家人見狀詢問他母親去哪了，男子騙稱已經上車送往親戚家，家人立刻前去車站尋找，而凌晨4點左右，男子獨自離家出走。

3天後警方找到男子，他才坦承將老母親推到煉油廠後面一處森林，找到一個廢棄墓穴，接著「倒進去埋了」，警方確認活埋地點後展開搜索，中途聽到呼救聲，挖掘墓穴找到被男子活埋超過2天的老婦人。

警方救出遭活埋的老婦人(圖/截自影片)

根據外媒報導，老婦人被救出後，很快送到醫院治療，幸虧沒有生命危險，而對母親痛下毒手的男子，涉嫌故意殺人，已被警方拘留，整起案件正在進一步調查中。

(中時電子報)