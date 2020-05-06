隨著新冠肺炎疫情新增確診案例下滑，中央流行疫情指揮中心今天宣布，明天起恢復高山型國家公園山屋申請數量。

包括玉山、太魯閣、雪霸等高山型國家公園山屋申請數量，在新冠肺炎疫情期間床位減半，拉開間隔落實社交距離，減少室內人員聚集，例如玉山國家公園排雲山莊，原本可容納116床，縮減為60床，也讓山屋申請入住變得困難，隨著疫情逐日受到控制，國內近日新增確診也都是境外移入或是敦睦艦隊，因此中央流行疫情指揮中心放寬山屋申請限制，恢復到原本的正常數量。

對於這個好消息，台灣體育大學運動資訊與傳播學系副教授黃致豪表示現在開放是必要的，他樂見其成，並指出之前因為疫情緊張，政府擔心群聚及爆發大規模社區感染，因此限制山屋住宿量，疫情期間他也先收起熱愛登山的心，完全沒上山，避免造成防疫人員負擔，不過山區人群密集度比市區來得低，疫情受到控制後，中職都準備恢復開放球迷進場，山屋申請床數解禁、恢復過往申請數量也是必要的。

(中時 )