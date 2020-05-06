新冠肺炎疫情影響民生，政府祭出紓困方案，卻因倉促上路造成相關基層單位來不及反應，再加上申請作業複雜、舉證太困難。國民黨立委賴士葆6日在臉書開直播砲轟該政策根本「整死老百姓」，他更將矛頭指向行政院長蘇貞昌。

行政院4日宣布擴大急難紓困方案，5日即可開始申請，但公文的表格卻是在今日才公布，引爆民怨。對此，賴士葆立委在臉書開直播指出申請紓困補助的手續繁雜、都要「證明證明再證明」。賴士葆更指出盲點是除了要符合條件，還得證明自己不是有錢人，並跟縣市的平均生活費比較，才知道可以領1萬元或3萬元，「誰知道自己的城市的平均生活費？只有政府機構才知道，這根本是整死老百姓。」

賴士葆痛批，通常政府發錢，人民正常來說都會感謝，結果這次卻被罵翻天。他說會被罵的原因是現在官員的政治考量，且好大喜功、急於表現，蘇貞昌擔心520總統就職過後內閣遭替換，配套措施都還沒想好就急於表現，最後整死老百姓。

賴士葆認為，行政院長蘇貞昌出了這麼大的包，自己不道歉，卻找被稱做「紓困陳時中」的政委龔明鑫當替罪羔羊道歉，「清楚看到他不負責任，最大闖出的禍就是蘇院長」。

除此之外，賴士葆說，「不要說在街頭賣口香糖和舉廣告牌的弱勢民眾搞不清請領規則，民眾要備齊銀行、勞保局、國稅局、戶政事務所、及雇主的文件就不容易，有些個體戶根本拿出雇主證明」。他認為繁雜的規定雖然這些立意都是為了排富，「不能簡政便民，好意也變成歹意了。」

(中時電子報)