美律4月營收20.69億元 月減21.2％、年減38.46％ 21:102020/05/06 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受COVID-19肺炎疫情干擾買氣影響，美律4月營收下滑至20.69億元，不僅比上個月大減21.2％，更比去年同期降低38.46%。 美律中國廠復工有成，零組件供應與人員返工都已恢復正常，帶動美律3月營收上升至26.27億元，不過，美律在第一季財報法說會中表示，疫情因素導致歐美封城、影響終端消費意願，客戶下單非常保守，雖然如果當疫情緩解時，消費力道有機會快速回升，屆時客戶下單狀況就會恢復正常，但目前訂單能見度不是很高，第二季營收雖會優於上季，可是恐怕仍遠低於去年同期。 (工商 ) #美律 #月營收 #恢復正常 #客戶下單 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘋果Q1營收 穩住成長步伐 04:102020/05/02 財經要聞 台灣權王－富邦證券 多空雜陳 善用權證左右逢源 04:102020/05/02 產業特刊 陸防疫現分水嶺 轉向拚經濟 04:102020/05/02 兩岸要聞 穩外貿抗疫情 中歐班列疫情期間逆勢增長 11:492020/05/02 兩岸 工商團體籲勿抽銀根 減免稅金 04:102020/05/03 財經焦點 疫情衝擊 美律Q1獲利年減八成 EPS 0.23元 04:102020/05/05 證券．權證 尖牙股抗疫 雲端科技基金贏面大 04:102020/05/05 投資理財 陸兩會怎麼開 地方模式現雛形 04:102020/05/06 焦點新聞 上半年暫緩的運動賽事 教長：下半年展開 16:252020/05/06 生活 《紡纖股》聚陽股利縮水 創9年新低 17:392020/05/06 財經 財經熱門新聞 小心！台股明天漲跌曝光 專家驚洩原因 - 財經 中芯14奈米贏台積電12奈米？ 華為3階段計畫藏玄機 - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 押這種股票死最慘！99％散戶敗在… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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