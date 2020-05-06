受COVID-19肺炎疫情干擾買氣影響，美律4月營收下滑至20.69億元，不僅比上個月大減21.2％，更比去年同期降低38.46%。

美律中國廠復工有成，零組件供應與人員返工都已恢復正常，帶動美律3月營收上升至26.27億元，不過，美律在第一季財報法說會中表示，疫情因素導致歐美封城、影響終端消費意願，客戶下單非常保守，雖然如果當疫情緩解時，消費力道有機會快速回升，屆時客戶下單狀況就會恢復正常，但目前訂單能見度不是很高，第二季營收雖會優於上季，可是恐怕仍遠低於去年同期。

(工商 )