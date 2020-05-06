衛星水氣頻道影像 (圖／翻攝自鄭明典臉書)

近來天氣變化大，台灣近一個禮拜出現30度高溫，也出現鋒面來襲降雨情形，如今氣象局代理局長鄭明典更在臉書上貼出衛星水氣圖，表示「颱風快出現了」。

鄭明典貼出衛星水氣頻道影像，指出有「間熱帶輻合帶」(ITCZ)情形。他說，圖片中越白表示越潮濕，通常是上對流層的上升區；越暗表示越乾燥，通常是上對流層的下沉區。

鄭明典進一步解釋，間熱帶輻合帶是熱帶尺度最大、近乎永久性、對流活躍的天氣系統。對北半球來說，它位於副熱帶高壓帶的下沉區以南，赤道以北，隨季節變化南北移動。夏季末到最北，冬季可能移入南半球而短暫消失。但最近北半球的這條間熱帶輻合帶，算是由南半球回來而且完整再建立的開始。現在這樣完整的接近線狀分布屬於平靜期，有時會斷成好幾團大雲團，那稱為擾動期。

鄭明典說，基於季節變化的特性，下一次再出現「擾動期」雲團特徵時，應該就會有颱風生成了。

但由於太多專有名詞，許多網友表示完全看不懂，其中有人求救表示：「有翻譯嗎？不那麽學術的說法？」，鄭明典看到後簡單回六字「颱風快出現了」，其他網友看到也笑翻，紛紛留言「超白話XD」、「瞬間笑出來」、「這樣一說就秒懂了」、「看完全文，當初沒念大氣科學是對的，我沒那個慧根...」。

(中時電子報)