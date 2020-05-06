陳奕凡（ØZI）5日錄大型原創IP偶像女團養成節目《菱格世代DD52》，擔任飛行導師，他覺得學員需具備的特質就是個人特色，如何在團體內不搶她人風采，卻依舊發光，是很棒的學員會具備的特質。母親節將至，要送媽媽葉璦菱什麼禮物？他笑說：「去年母親節幫我媽買了一個禮物，聖誕節也買了一個禮物，但她都沒有在用，沒關係，今年我買了來自日本的廚餘處理機。」

ØZI提及去年送媽媽的兩個禮物都不是奢侈品，「只是我自己幫她挑的服裝類禮物，但她喜歡，當時還說幹麻花那個錢，不過就算她很喜歡也不用，所以我今年選廚餘處理機。」他在介紹功能過程笑稱自己很像在推銷，該機器只要按個鈕就能把廚餘變乾燥，成為植物可以使用的肥料，「它既環保又可以處理廚餘，我媽如果再不用，我也不知道要買什麼了。」他還會帶媽媽去吃大餐，慶祝母親節。

ØZI在音樂上表現亮眼，去年以專輯《ØZI: The Album》奪下第30屆金曲獎最佳新人獎，作為飛行導師，他也深受學員歡迎。《菱格世代DD52》6月13日將在中天綜合台播出。

(中時 )