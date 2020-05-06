疫情影響 哈佛大學兩學年短少12億美元收入 21:262020/05/06 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 哈佛大學。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情影響，美國哈佛大學估計該校本學年和下學年總共將損失近12億美元收入。 哈佛大學常務副校長拉普（Katie Lapp）5日聲明表示，該校在截至6月底的本學年，預計收入將下降4.15億美元，7月1日起的下學年收入將下降7.5億美元。 新冠疫情對全美各大學皆造成收入損失，就算學生人數不減少，因疫情關係改採遠距教學，也會令學校損失食宿費用收入。 拉普稱，大學面臨巨大財務挑戰，未來幾個月恐怕需要採取額外節約成本措施，包括讓部分職員休假和裁員。 (中時 ) #哈佛大學 #學年 #損失 #收入 #12億 也許您會感興趣 推薦閱讀 長假首日逾2千萬人出遊 收入百億 04:102020/05/02 全球財經 沒有境外生 損失130億重創高教 04:102020/05/02 生活新聞 獨／疫情攪局2檔舞台劇延到下半年 郭子乾損失至今破500萬 20:212020/05/02 娛樂 股神也慘賠 柏克夏Q1淨損500億美元 04:102020/05/03 全球財經 CNN陷疫情困境 04:102020/05/03 專題周報 為疫索賠 傳美取消陸持有國債！川普撂話惹議 官員表態令人不安 04:102020/05/04 兩岸要聞 《業績-半導體》業外不利 華邦電Q1每股續虧0.02元 10:002020/05/04 財經 《金融股》桂田酒店12億元聯貸 合庫銀主辦 15:452020/05/05 財經 合作金庫銀行主辦桂田酒店12億元聯合授信簽約 19:422020/05/05 財經 范冰冰不拍戲賺更多 傳被斷直播財路損失慘 23:302020/05/05 娛樂 國際熱門新聞 梅根哈利兩字真言 打趴女王和王室 - 國際 死前傳病毒重大發現！華裔科學家遇害 兇手身分曝光 - 國際 影》全球最友善城市？溫哥華亞裔女遭一拳打趴在地 - 國際 拗不下了？川普改口：病毒出於武漢 非刻意指實驗室 - 國際 烏茲別克水壩竣工才3年就潰堤 緊急撤離10萬居民 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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