受到新冠肺炎疫情影響，美國哈佛大學估計該校本學年和下學年總共將損失近12億美元收入。

哈佛大學常務副校長拉普（Katie Lapp）5日聲明表示，該校在截至6月底的本學年，預計收入將下降4.15億美元，7月1日起的下學年收入將下降7.5億美元。

新冠疫情對全美各大學皆造成收入損失，就算學生人數不減少，因疫情關係改採遠距教學，也會令學校損失食宿費用收入。

拉普稱，大學面臨巨大財務挑戰，未來幾個月恐怕需要採取額外節約成本措施，包括讓部分職員休假和裁員。

(中時 )