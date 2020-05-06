「國際抗菌劑期刊」（International Journal of Antimicrobial Agents）剛發表的文章指出，巴黎的醫院在去年12月底就收治過一名新冠肺炎的患者，這比原本認知的感染時間早了一個月。消息一出，大陸網友們有一種「鬆了口氣」的感覺，表示「總不會又是從武漢蹦到巴黎吧!」

原本法國認定的新冠病毒最早病例，是1月24日在巴黎與波爾多所收治的頭3名病患。但是巴黎附近的尚-維德納紀念醫院(Jean Verdier Hospital )早在去年12月27日，就遇過相似的病例，是一名43的阿爾及利亞裔男子，他在經過抗生素持續治療後已出院。

急診室主任伊夫·科恩醫生（Yves Cohen）事後對這名患者留下的檢體進行核酸檢測，確定他當時感染的是新冠病毒，而且進一步追查發現，他與兩位孩子都曾染病，唯獨妻子沒有症狀，可能是「無症狀感染者」。

這項新聞在各個媒體都有所轉載，也引發各國衛生單位的重視，WHO呼籲各國也應該向前追溯，說不定能找到更多新冠病毒的早期病例。

對於不少大陸網友來說，這至少打破了「新冠病毒是由武漢實驗室洩漏」的說法，因為該名患者沒有中國大陸的旅遊史，病毒也絕不可能在11月底，從武漢一下子蹦到巴黎。

然而，該篇文章也提到，患者的妻子工作的地方，會接觸到從戴高樂機場入境的各國旅客，「其中有些旅客可能從中國大陸而來」，也提到「戴高樂機場與武漢機場有航班」，這幾段話又引起了各種口水戰，很多網友覺得，這種指射太過份了，戴高樂機場的旅客何其多？怎知新冠病毒必定來自中國大陸？

顯然爭執無法因為這起新發現而平息，但是有幾件事可以肯定：第一，新冠病毒捉摸不定，症狀難以與其他呼吸道疾病分辨；第二，新冠病毒可能早就出現，只是它異變成快速擴散的特性。第三，目前我們對它的所知仍然太少。

(中時電子報)