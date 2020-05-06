國民黨主席江啟臣今晚和黨籍不分區立委溫玉霞開直播，大談行政院加碼補助無保的弱勢勞工，拿出複雜的計算公式看板，江啟臣也舉例說明，試算到一半自己也被搞昏頭，對比老闆娘端上桌的牛肉麵，江嘲諷，行政院的紓困方案「看得到卻吃不到」。

江啟臣晚間和溫玉霞到中央黨部附近老字號牛肉麵餐廳開直播，在等待餐點上桌前，兩人針對行政院長蘇貞昌週一宣布加碼補助無保的弱勢勞工，排富發放1萬元，現場教學複雜的計算方式，江啟臣在舉例說明時，一度一頭霧水，自嘲自己數學不差，但也算不出來。

溫玉霞則提出萬一民眾算不出來是否是被紓困的對象怎麼辦，江啟臣揶揄，政府可能認為民眾沒工作，有時間來計算，對有工作但無軍、公、教、勞保的加保者欲申請紓困，但時常因提不出證明和基層公務員吵翻天，不僅浪費行政資源，有時也讓人民白跑一趟，形同三輸。

江啟臣還說，有時準備一堆資料，最終被定義為資格不符合，簡直吐血，當舉證困難，核發紓困通過門檻就變高，能被紓困得對象就變少，紓困效率降低，還是主張排除高收入家庭，其他普發現金。

江啟臣也親切和老闆娘閒聊生意受疫情影響的幅度，老闆娘則說自己準備食材的時間拉長不少，反映店面不提供電子支付，根本就無法享受酷碰券優惠。

(中時 )