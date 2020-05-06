大陸電影院歇業太久，已有數千家電影院撤銷，而無法到電影院也讓許多大陸網友心碎：「太久沒去電影院，我連爛片都懷念了。」疫情期間，想找安全看電影的地方？別急，大陸還有這些汽車電影院、露天電影等「特色電影院」可供你選擇。

汽車電影院

很多人在疫情前，可能對於汽車電影院不太了解，其實汽車電影院從名字來看，就是坐在自己的汽車裡看電影，汽車影院從外觀上看就像是一個停車場，前面有一塊巨大的螢幕，而音響就是你自己車裡的收音機。

相比群體封閉式的室內影廳，「露天汽車電影院」整個觀影過程都可以緊閉車門車窗，達到零接觸觀影，其收費方式分為依照車輛和依照人次兩種，十分適合全家人一起觀影。

不過，汽車電影院受放映時間、螢幕音響效果等制約，比如因為室外白天螢幕看不清楚，只有晚上能夠營業等，有業界人士分析認為其很難成為主流的觀影形式。

露天電影

上個世紀，人們最熱衷的娛樂方式之一是看露天電影，農村一般在曬穀場、學校操場進行，活動幕布。露天電影剛出現在農村時，聽到有放影的消息，人們往往成群結隊趕赴幾公里，甚至10幾公里以外觀看。

疫情期間，還有一種專門為「宅家」人士發明的「露天電影」。在法國，每週五晚，巴黎第5區的一家電影院便會在大街的牆壁上播放電影，供禁足在家的周邊民眾週末消遣。

家庭影院

有條件的家庭，在家中設置家庭影院無疑是最放心的選擇。大型投影幕布播放超高畫質畫面不用擔心會對老人、小孩眼睛造成傷害，且更自然、更快速的融入到沉浸式觀影體驗之中。不用去電影院宅在家也能享受大螢幕3D電影，讓大人小孩都有新的娛樂方式。

(旺報 )