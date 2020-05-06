殺警案頻傳，連國民黨主席江啟臣也呼籲加速「警械使用條例」修法，行政院明將討論通過「警械使用條例」部分條文修正，讓警察違反警械使用規定侵害人民權益的賠償，回歸國家賠償機制；修法也新增內政部將成立調小組，對於相關爭議可展開行政責任調查。

鐵路警察李承翰執勤殉職，曾引發高度關注，內政部還緊急補充員警電擊槍因應。行政院發言人Kolas Yotaka表示，有關「警械使用條例」部分條文修正，是因為距離上次修法已經超過17年，社會環境大不相同，對警察執行公務的警械規範不足，欠缺實務功能，因此修正警械內容。

內政部在通過修正案時表示，這次修法明定，人民對警察違反警械使用規定侵害人民權益的賠償回歸國家賠償機制，讓用槍員警免於直接面對訟累。

Kolas也說，修法同時也增訂使內政部組成調查小組，針對警察使用警械致人死亡或重傷爭議之使用時間、過程與相關行政責任進行調查並提供意見。

(中時 )