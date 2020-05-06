第15季WSBL女子超級籃球聯賽，戰力已經國內女籃翹楚的國泰人壽隊，本季擁有回歸的黃凡珊、陳鈺君，加上從中華電信轉過來的王維琳，整體實力再升級，今天90比72重挫上季亞軍，為10連霸跨出好的開始。

轉隊首戰就面對前東家，王維琳坦言蠻有趣的，而雙方彼此熟悉，攻守有對策，認為自己表現尚可，「我是新加入的球員，其他國泰球員都是搭配多年，我跟她們的配合默契上確實短時間內還不夠好，我也會更加努力，力求不要扯其他隊友的後腿，然後平安完賽。」此役王維琳貢獻9分、9籃板。

今年在新冠肺炎疫情影響下，全球許多職業運動賽事停擺，WSBL成為率先開打的女籃聯賽，但很可惜暫時無法開放球迷進場，王維琳回應：「沒有球迷在場邊加油多少有點空虛，但我很感謝第一線防疫人員的幫忙，讓我們現在有比賽可以打，也希望早日像中華職棒一樣準備開放觀眾進場。」

對於籃協用心準備的人形立牌看板，王維琳說：「我覺得蠻可愛的，謝謝籃協的用心，我真的很感動在疫情下，我們還能有比賽打。」

林育庭在第15季WSBL首戰貢獻全場最高26分。（籃協提供／陳筱琳台北傳真）

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