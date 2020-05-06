由於新冠肺炎疫情造成各個行業重創，不少人連生活費都沒有，政府推出的紓困案擴大補助，若是無保的工作者也可以領補助。但這次的紓困案卻出現了不少抱怨，對此，資深媒體人周玉蔻也嘲諷，讓養尊處優的官員理解世上苦人多。

疫情讓不少民眾都收入銳減，尤其一些本來就已經處於弱勢環境的民眾，更是雪上加霜。行政院針對弱勢無保者、農漁民等人在排富且符合條件的情況下擴大發放1萬元現金紓困。但不少民眾都表示，紓困補助申請聽起來簡單，但實際到了公所才發現根本不符合資格。

網友也紛紛到行政院長蘇貞昌、衛福部的臉書上留言洗版抱怨，「三萬領不到，十萬貸不到，一萬拿不到，三個不到！」「看的到吃不到」、「講的很大氣，申請起來很小氣」、「防疫有感，紓困無感」。

對此，周玉蔻在臉書上也稱這次是「萬元紓困之亂」，她說，「若干平日養尊處優、自以為是的官官，總該理解『世上苦人多』的現實世界了吧」，最後更直接酸蘇貞昌，「還發現金會存起來咧？！這是那個書呆子呼攏蘇院長的啊？！」。

行政院長蘇貞昌擴大紓困對象。（資料照）

(中時電子報)