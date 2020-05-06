日輕症患者入住的飯店疑遭縱火 21:422020/05/06 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本櫪木縣宇都宮市安排給新冠肺炎輕症患者住的飯店5日晚間發生小火災。當地警方研判，也有縱火的可能性。(翻攝自日本電視台的新聞畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本櫪木縣宇都宮市安排給新冠肺炎輕症患者住的飯店5日晚間發生小火災。當地警方研判，也有縱火的可能性。 警方指出，5日晚間11時40分左右，宇都宮市的「丸治飯店」放在屋外通路上的地毯和廢材等起火，飯店工作人員發現後立刻用滅火器滅火，所幸只燒掉約0.25平方公尺的面積。 這家飯店5日起提供了111間客房給新冠肺炎輕症患者入住，至6日已有4名患者搬進飯店。 警方指出，失火現場是從外面可以自由進出的地方，因此也不排除縱火的可能性。 (中時電子報) #飯店 #輕症患者 #縱火 #疫情 #日本 #宇都宮市 #火炎 #住宿 也許您會感興趣 推薦閱讀 日埼玉縣2名肺炎輕症患者在家等床位驟死 22:542020/04/23 國際 日要求輕症患者住宿療養 04:102020/04/25 國際大事 日厚勞省公布13項新冠肺炎輕症患者「高度緊急症狀」 12:362020/04/29 國際 國際熱門新聞 梅根哈利兩字真言 打趴女王和王室 - 國際 死前傳病毒重大發現！華裔科學家遇害 兇手身分曝光 - 國際 拗不下了？川普改口：病毒出於武漢 非刻意指實驗室 - 國際 影》全球最友善城市？溫哥華亞裔女遭一拳打趴在地 - 國際 烏茲別克水壩竣工才3年就潰堤 緊急撤離10萬居民 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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