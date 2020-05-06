日本櫪木縣宇都宮市安排給新冠肺炎輕症患者住的飯店5日晚間發生小火災。當地警方研判，也有縱火的可能性。

警方指出，5日晚間11時40分左右，宇都宮市的「丸治飯店」放在屋外通路上的地毯和廢材等起火，飯店工作人員發現後立刻用滅火器滅火，所幸只燒掉約0.25平方公尺的面積。

這家飯店5日起提供了111間客房給新冠肺炎輕症患者入住，至6日已有4名患者搬進飯店。

警方指出，失火現場是從外面可以自由進出的地方，因此也不排除縱火的可能性。

(中時電子報)