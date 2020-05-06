為突破肺炎疫情貿易限制，外貿協會啟動7000萬的「強化數位貿易及電子商務措施」，推動含國際平台上架、AI國際新聞稿製作等9項輔導資源，並開設90堂「數位貿易學苑」課程。預計可協助3000家廠商、培訓5000人次。措施將實施近1年，到明年3月底止。

外貿協會秘書長葉明水表示，有觀察到受疫情影響，採購行為多轉至線上進行，因此經濟部以7000萬委託貿協推動數位貿易相關輔導專案。主要是從產業面與人才面著手，前者以數位、電商方式協助廠商外銷，後者強力培育數位技能人才。

貿協表示，「強化數位貿易及電子商務措施」結合旗下台灣經貿網，提供廠商免費線上型錄、跨境金物流開通與銷售，並打造價值2萬元的數位貿易資源自由選套餐，讓廠商申請。包含「產品素材（360度產品製作、專業拍照服）」、「數位廣告服務（Martech行銷、社群曝光）」及「跨境電商平台上架（Amazon、Tiki、Blibli、eBay）」等，協助廠商拓展線上商機。

培育人才方面，貿協「數位貿易學苑」90堂線上線下課程，涵蓋跨境電商、數位轉型、數位商務與數位行銷課程，更給數位課程學每位6000元數位實戰體驗金，讓來上課的企業家、行銷或業務人員等都能夠利用體驗金實際操作廣告投放，透過實作應用。

(中時 )