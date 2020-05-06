彰化一名男騎士因闖紅燈遭員警攔下，但他不滿只有他被攔，出言怒罵警「垃圾、塞你老師」挨告，男騎士辯稱「塞」是指舞獅的「獅」（台語）、而老師是教書的，並沒有辱罵，但法官搬出香港中文大學普通話中文書籍，指「塞你老師」就是「幹你老師」，有抽象謾罵意圖，依侮辱公務員罪判處男騎士2月徒刑、得易科罰金。

根據《ETtoday》報導，去年10月底，男騎士騎乘機車闖紅燈遭員警攔查，但他不滿只有他被攔，用台語辱罵警「垃圾、塞你老師」挨告。男騎士向法官辯稱自己沒有辱罵員警，「塞」是指舞獅的「獅」（台語）、老師則是教書的，現在也有教舞龍舞獅的老師，堅持自己沒有罵人。

對此，法官引用香港中文大學普通話教育研究及發展中心編著的書籍，書內寫到「哇塞」原係閩南語髒話，「哇」為第一人稱代名詞「我」的意思，而「塞」則為性行為之動詞，因此「塞你老師」等同於「幹你老師」，皆為粗俗不雅之用語，認為男騎士對警員有抽象謾罵意圖，依侮辱公務員罪判處2月徒刑、得易科罰金。

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(中時電子報)