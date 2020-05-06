天氣風險(Weatherrisk)臉書專頁指出，明天上半天天氣和今天類似，北部及東半部由於雲量偏多，高溫會稍微降一些，北部及東北部稍微轉吹東北風，須留意局部短暫陣雨。

明天下半天開始風向將逐漸轉變，周五(8)、周六(9)全台灣轉為穩定天氣，中南部受影響較小，未來幾天都是晴朗炎熱的天氣。

北部需要注意午後熱對流，中南部受高氣壓影響，主要是沈降氣流，因此會比北部穩定一些，預計下周日(10)才會有另一鋒面雲系南下，而這波雲系從衛星雲圖上看來結構較為扎實，南下幅度大，全台灣都會受到影響，也有機會為水庫集水區帶來進帳，預計將影響到下周二(12)。

溫度方面，售雲層增厚影響，明天北部高溫約29至30度，東半部約28至29度，中南部約30至32度。

降雨方面，雖然各地降雨訊號不明顯，但受午後熱對流影響，明天北部、東北部及東半部還是有降雨機率，提醒民眾注意。

(中時 )