晚間9時花蓮近海規模3.9地震 最大震度4級 21:472020/05/06 中時電子報 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 6日晚間9時花蓮近海規模3.9地震，最大震度4級。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局表示，今（6日）晚間9時0分花蓮發生芮氏規模3.9地震。地震深度14.1公里，震央位於花蓮縣政府北偏東方20.0公里（即位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣4級，宜蘭縣、南投縣2級。 (中時電子報) #晚間 #3.9 #花蓮縣 #地震 #公里 也許您會感興趣 推薦閱讀 台東11：24規模5.9地震 7縣市最大震度4級 11:302020/05/03 生活 地震超有感 台南3級地震幸無災情 11:422020/05/03 社會 規模5.9今年最大震 氣象局：一周內恐有規模4以上餘震 12:242020/05/03 生活 台東天空白雲蒼狗精采演出 美雲臉書洗版 19:062020/05/03 生活 東部外海地震 台東成功鎮公墓12甕骨灰罈傾倒毀損 名單公布 23:342020/05/03 政治 獨家》感應？台東男清晨捕2米「巨物」 中午強震來襲 00:022020/05/04 社會 八旬失智老翁失蹤2天 暖警10公里外田邊平安尋獲 09:432020/05/04 社會 關東地區4日晚間發生芮氏規模5.5的強震 21:152020/05/04 國際 滬購物節開跑 民眾搶貨狂買 04:102020/05/06 產業財經 11：25花蓮近海規模3.9地震 最大震度2級 12:032020/05/06 生活 生活熱門新聞 明鋒面掠過 氣象專家曝這天起全台迎大雨 - 生活 才過8年 金正恩2012活動照曝光！鄉民驚呆：也太帥 - 生活 梅雨鋒面母親節到！全台降溫雨3天 吳德榮：慎防劇烈天氣 - 生活 10萬紓困貸款已核准3.5萬件 勞動部洩撇步：這樣辦最快 - 生活 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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