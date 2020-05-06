根據中央氣象局表示，今（6日）晚間9時0分花蓮發生芮氏規模3.9地震。地震深度14.1公里，震央位於花蓮縣政府北偏東方20.0公里（即位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣4級，宜蘭縣、南投縣2級。

(中時電子報)

#晚間 #3.9 #花蓮縣 #地震 #公里