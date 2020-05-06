總統府司法改革國是會議第5分組決議，假釋中再犯微罪即遭撤銷假釋，不合比例原則。建議修正刑法第78條，使撤銷假釋有裁量空間。行政院會明擬通過修法，落實相關決議內容，假釋犯若遭判6個月以下微罪，回籠與否可有裁量空間。
行政院發言人Kolas Yotaka表示，有關「中華民國刑法」部分條文，是因為依據現行刑法規定，任何假釋中人若故意犯罪，一律撤銷假釋，必須關回監獄；但實務上常發生回歸社會的假釋人，因觸犯輕微罪名而導致撤銷其假釋，有違比例原則，不利更生。
她說，為配合司改國是會議決議，考量假釋制度原本就是為促使受刑人悔改而設，將增訂裁量權，即針對僅遭判刑6個月以下的假釋犯在假釋期間犯罪的裁量撤銷假釋之規定。
Kolas也說，另針對近年妨害公務的案件數量增加，對公務員執行職務的風險大增，也增訂加重妨害公務罪，並提高罰金。另修正「中華民國刑法施行法」第7條之3修正草案，是為配合修正刑法，所以連帶修正施行適用日期。
(中時 )
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