歐盟執委會周三公布2020年春季經濟前景報告，預測歐元區今年經濟將萎縮7.7％，明年局部復甦。主要是新冠肺炎疫情打擊區內各個產業，並可能威脅到歐元區的經濟穩定。

儘管外界預期今年歐盟所有成員國的經濟將萎縮，但執委會的預測仍然突顯出疫情對歐盟各國造成不同程度影響。像希臘、西班牙和義大利等南歐國家，今年經濟可能萎縮近10％

報告預測到年底時，會有7個歐元區成員國的負債對國內生產毛額（GDP）比率超過100％，其中希臘比率迫近200％，義大利達159％。從歐元區整體比率逾100％來說，高負債問題主要集中在那7個成員國身上。

執委會認為，若不能增加共同財政措施去因應疫情衝擊的話，就可能會對歐洲經濟造成永久性破壞。隨著歐洲各國開始逐步解除封閉措施，必須有強力的歐洲整體復甦計劃，去配合各國的振興行動。

執委會警告，若封閉措施執行時間超過預期、全球供應鏈中斷情況持續、和歐盟與英國之間未能達成貿易協定而互徵關稅的話，歐洲經濟就會有「異常大」的下滑風險。若疫情再爆發而要二度封閉，歐元區GDP將因此再削減3個百分點。

(工商 )