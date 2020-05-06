眾所矚目的第二屆台中購物節，預定今年7、8月隆重登場！台中市經發局6日表示，為活絡在地商業脈動，今年購物節除了增加實體店家參與數外，因應疫情發展，更首次加入線上購物平台，讓民眾不僅可實際到台中消費，也可在家「動動手指」購物，期盼藉由線上、線下同步參與，進而擴大今年購物節消費規模與商機。

經發局指出，去年首屆台中購物節從7月10日開跑至8月18日結束，為期40天，累計超過25億元的消費總額，期間更結合台中在地2萬多家優惠商家，共同參與提出多種好康優惠，吸引超過23萬人註冊APP。今年第二屆台中購物節，從7月1日開跑至8月底，足足兩個月，比去年40天還長，預料可擴大購物節商機。經發局強調，今年購物節依然藉由手機APP，登入消費發票，累計愈高金額，就能獲得愈多抽獎機會，且周周都有神秘獎品，最後一周將抽出驚喜大獎。對於首屆台中購物節祭出千萬房子及汽車等大獎，經發局透露，第二屆台中購物節大獎，目前還在規劃中。 經發局表示，雖今年全球經濟受到新冠肺炎疫情的衝擊，但市府仍以「防疫要做，生活要過」為核心，將購物節升級。今年購物節活動，除了增加實體店家參與數外，更首次加入線上購物平台，這不僅讓民眾實際到台中消費，也可在家「動動手指」進行線上購物，期盼藉線上、線下同步參與。屆時，民眾不侷限在國內，連海外消費者也可參一腳，擴大購物節規模與商機。

經發局為替該活動暖身，也規劃購物節「主視覺及副標網路票選」，邀請民眾選出最能代表第二屆台中購物節的活動視覺及副標，參與票選者，還有機會抽中Future N6負離子空氣清淨機，活動自6日起至15日17時止，歡迎踴躍參與。

針對票選活動，經發局說，主視覺設計部分有三款，分別有因應今年擴大線上購物為主題的「條碼設計」、用「打開驚喜」為概念的台中名產禮物盒，及加入湖心亭、台中國家歌劇院、科湳愛琴橋、東海教堂等台中著名的地標的「購物提袋」等。

(工商 )