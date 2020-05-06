史丹利、Gigi結婚將近五年，不僅感情甜蜜，Gigi甚至對外表示結婚後跟談戀愛其實沒什麼差別，也常擔任談話性節目來賓，暢談夫妻相處之道。接受街頭實境節目《匠紫也可以》的邀約拍攝，兩人史無前例接受開放式關係的體驗，各自挑選約會對象嘗試多邊戀情的可能。

演藝圈近日不少桃色風暴吹起，以探索體驗多元議題為主軸的三立都會台周四《匠紫也可以》查訪各界反應後發現，有越來越多國家開始探討「開放式關係」或「多邊戀」的存在，而台灣也開始有實踐者社團與聚會，提出只要交往模式中做好充分溝通，毫不隱瞞對方任何事，開放式關係是允許兩人世界以外的戀情、甚至性關係。為探索實踐者聚會現況，製作單位邀請史丹利、Gigi銀幕情侶擔任本集主持人。

Gigi（左）在節目與別人約會。（三立提供）

為了更理解開放式關係的實踐者心情，「GI史」夫婦首次暫時放下一夫一妻制的身分，挑戰實境約會。節目組安排3男3女分別給GI史夫婦挑選約會對象，沒想到一開場Gigi脫口說出「我可以三個都試試嗎？因為三個都不同類型，既然要體驗，就試試看有差嗎？」而史丹利挑選照片裡最露的年輕正妹，也讓Gigi大皺眉頭，讓一開始的錄製就嗅到濃濃火藥味。

GI史夫婦各自體驗完約會後，平時互相信任的模範夫妻，卻在拍攝的尾聲開始互相猜忌，只能大嘆要享開放式關係還真是挑戰人性。好險過去五年互動讓兩人在約會過後真正坐下來坦誠溝通，史丹利更感性對老婆愛的告白，最後的一個動作，竟意外惹哭Gigi。

(中時 )