母親節前夕，王津姝獲選家扶基金會自強媽媽，北台南家扶更促成全家留下15年來難得的第一張全家福合影，一雙兒女還特別獻上花束、蛋糕，為辛苦的媽媽打氣。（曹婷婷攝）

母親節前夕，王津姝獲選家扶基金會自強媽媽，原訂於母親節前夕接受家扶基金會表揚，惟受新冠肺炎影響，停辦表揚儀式，改由北台南家扶主任莊淑惠（右）頒獎，一對兒女也陪媽媽一起領獎。（曹婷婷攝）

40歲王津姝經歷先生在她懷孕時憂鬱症發病，之後又因瓦斯氣爆致全身90％以上嚴重燒燙傷，從此足不出戶，她獨自撐起家計跟照顧先生、小孩重擔，最困頓時，全家只剩500元過日子，她兼差掙錢拉拔一對兒女，母親節前夕獲選家扶基金會自強媽媽，北台南家扶更促成一家留下15年來第一張難得的全家福合影。

「我不能放棄，倒了，家就沒了....」年僅40歲，已被日子操成一頭銀灰色頭髮的王津姝，靠著管家工作，獨自拉拔17歲女兒、15歲兒子。她回想，15年前兒子還沒滿月，先生因工作壓力引發憂鬱、躁鬱，她被迫扛家計，到工廠上班卻遇金融海嘯遭裁員，失業逾半年以上，但看著年幼稚子，她沒有放棄念頭。

最苦時，全家僅靠500元度日，「哪有工作有錢賺，我都去。」她去掃大樓、辦公室廁所，一天賺幾百元都好，直到10年前參加北台南家扶的家長服務方案，獲專業清潔技能培訓，謀得診所清潔家務管理工作，一路工作至今，生活趨於穩定，日子才漸上軌道。

母親節前夕，家扶社工私下問兒女，媽媽最想要什麼禮物？兩人說「若能拍全家福照，媽媽一定會非常高興！」姊弟說，自從爸爸生病，媽媽只想著怎麼賺錢、省錢，全家未再合影，社工於是促成台南科技巨星婚紗時尚婚紗館，上周六幫全家人拍下15年來第一張全家福，女兒也自製貼滿媽媽照片的卡片和花束，兒子送上蛋糕，雙雙感謝母恩。

「很感動他們這麼用心」，王津姝說，人生再苦也絕不能放棄，她甚至安慰別人，「再怎麼糟，也不會比我糟」。北台南家扶主任莊淑惠說，疫情造成不少家庭陷困境，近期申請補助增加3成，呼籲需要協助的民眾可與北台南家扶聯絡，電話：06-6324560。

(中時 )