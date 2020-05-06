莊敬高職阿美族超萌美少女 意外發現超人氣交友app(影片源自Youtube/FUN TV)

網路節目《漂亮小姐姐》專門尋找校園正妹，每次挖掘到的正妹都能引起不少話題，這次節目前往莊敬高職永和校區，透過同學推薦一位音樂科的氣質正妹黃若秦，見到本人後主持人驚呼「撞臉天后蔡依林」。

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【#漂漂焦點】阿美族小提琴氣質美少女x黃若秦⁣ #和平東路編:哇哇哇本週的美女有點多😍⁣ ⁣ 除了本週超可愛原住民小姐姐外!⁣ 這次丹尼福利大爆表!!!!⁣ 本集竟然意外發現校園”兩位”美女老師?!⁣ 一個長的像韓國女演員”孔曉振!⁣ 一個是蕭敬騰法國號樂手且身材高挑媲美模特!⁣ 根本是丹尼的相親節目(誤⁣ ⁣ 還熱騰騰的，錯過首播的快點進去看!!!!!!!!⁣ ⁣ 👉另附上首播連結➤上方個人檔案裡面有連結哦🔗⁣ ⁣ #莊敬高職 #16歲 #小提琴 #濃眉大眼 #氣質美少女⁣ ⁣ ----------------⁣ ⁣ 頻道訂閱請搜尋🔎⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ YouTube ➤⁣漂亮小姐姐⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ IG ➤⁣pretty_girl_fun⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣ ⁣ #漂亮小姐姐 #風雅國際娛樂⁣ 【鎖定「漂亮小姐姐」資訊才不會遺漏喔❤️】

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阿美族的黃若秦，擁有深邃的五官、加上濃眉大眼，皮膚相當白皙，乍看還有混血兒的感覺，她的大眼睛與豐厚雙唇，與蔡依林相似度超高，走在路上讓人不禁多看好幾眼，不僅擁有出眾外表，黃若秦熱愛音樂，每天晚上6點到10點就是她練習小提琴的時間。

節目中主持人突擊檢查黃若秦的手機，有在玩交友軟體的她，自介寫著「IG追追追，可以交個朋友嗎？請不要抽菸，阿美女孩紙」，令主持人驚訝的是，未讀訊息高達987則，可見人氣有多高！

黃若秦也大方透露目前單身，希望未來另一半身高175公分以上，且熱愛運動；訪問期間黃若秦也介紹兩位音樂科的正妹教師，不凡的氣質成為節目另一段吸睛的焦點。

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(中時電子報)

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