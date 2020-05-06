莊敬高職阿美族超萌美少女 意外發現超人氣交友app(影片源自Youtube/FUN TV)

網路節目《漂亮小姐姐》專門尋找校園正妹，每次挖掘到的正妹都能引起不少話題，這次節目前往莊敬高職永和校區，透過同學推薦一位音樂科的氣質正妹黃若秦，見到本人後主持人驚呼「撞臉天后蔡依林」。

阿美族的黃若秦，擁有深邃的五官、加上濃眉大眼，皮膚相當白皙，乍看還有混血兒的感覺，她的大眼睛與豐厚雙唇，與蔡依林相似度超高，走在路上讓人不禁多看好幾眼，不僅擁有出眾外表，黃若秦熱愛音樂，每天晚上6點到10點就是她練習小提琴的時間。

節目中主持人突擊檢查黃若秦的手機，有在玩交友軟體的她，自介寫著「IG追追追，可以交個朋友嗎？請不要抽菸，阿美女孩紙」，令主持人驚訝的是，未讀訊息高達987則，可見人氣有多高！

黃若秦也大方透露目前單身，希望未來另一半身高175公分以上，且熱愛運動；訪問期間黃若秦也介紹兩位音樂科的正妹教師，不凡的氣質成為節目另一段吸睛的焦點。

(中時電子報)