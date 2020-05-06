解放軍退役少將喬良日前撰文稱，台灣問題並非中國復興大業的全部內容；台灣目前形勢文統無望，只能武統但不可輕率急進，在中美未分高下之前，台灣問題不可能徹底解決。對此，前國民黨副祕書長蔡正元在臉書表示，若喬良的輿論可能成為大陸官方的考慮選項，國民黨應超前部署，以中國大陸不再堅守九二共識為由，啟動新的大陸政策。

蔡正元也在臉書轉載喬良的文章，並引述喬良提到「台灣問題不是民族復興的主要內容」內文，指該篇文章已被島內媒體大量轉載，被視為中國大陸放棄統一台灣的輿論。

蔡正元說，喬良將軍認為，台灣問題不是民族復興的主要內容，因為民族復興是要讓14億人過幸福的日子，收復台灣跟14億人的幸福日子無關。

蔡正元指出，中國大陸官方過去都說台灣問題是中國的核心利益，但喬良將軍說，台灣問題不是民族復興的主要內容，不是主要內容當然不會是核心利益，並判斷目前民族復興將成未成，如果收復台灣，美國雖不敢出兵阻擋，但美國將制裁中國經濟，影響中國的經濟與生產，而且台灣會成為中國的包袱，中國將無法達成民族復興，14億人也無法幸福過日子。

蔡正元表示，喬良將軍在島內傳達的訊息是，收復台灣跟民族復興無關，美國永遠會為台灣制裁中國，中國被美國制裁，就永遠不能民族復興，為了民族復興，中國不但不會收復台灣，還會容忍台灣獨立或準獨立。

蔡正元認為，喬良的輿論如果代表中國大陸官方的政策，或可能在未來成為大陸官方的考慮選項，國民黨就應該超前部署，以中國大陸不再堅守九二共識為由，啟動新的大陸政策。

(中時 )