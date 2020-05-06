世界衛生組織(WHO)指出，台灣能否以觀察員身份參與世界衛生大會取決於194會員國；並表示已有2個國家提案，將在5月18日世界衛生大會（WHA）上，由成員國們辯論台灣參與議題。但資深媒體人董智森卻指出，民進黨政府根本不想加入WHO，原因是這樣才有籌碼去吵架、修理大陸。

自從新冠肺炎爆發疫情，民進黨政府頻頻針對WHO發動攻擊，指責WHO拒絕台灣參與世界衛生大會、聲稱WHO漠視台灣指新冠肺炎人傳人的警告等等。根據諸多民進黨政府動作，董智森判斷蔡英文、民進黨政府根本不想加入WHO，原因是這樣才有吵架的籌碼。他指出，蔡英文第一任時，衛福部部長林奏延曾率團參與世界衛生大會（WHA），但表現比葉金川差，葉金川參與時，上台講演也用台語大讚台灣防疫表現。林奏延一句話也不敢講，各位可以去看錄影帶。

董智森用看電影要買票為例，民進黨就是不買票，站在入口處吵架，指責電影院歧視他，看不起窮人。電影院那管你是不是富人、窮人，看電影就要買票，因為拍電影是要成本的。不買票卻大鬧電影院歧視窮人，民進黨現在正在扮演這個角色。所以，民進黨政府根本不想加入WHO。

據維基百科資料顯示，2016年5月23日，衛福部部長林奏延率團參與在日內瓦舉行的第六十九屆世界衛生大會（WHA），赴會致詞中自稱「Chinese Taipei（中華台北）」、僅在說明健保涵蓋率時提到一次「Taiwanese（台灣人民）」，未如過去馬政府7次出席時皆有提到「Taiwan（台灣）」。

(中時電子報)