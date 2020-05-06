楊丞琳、潘瑋柏5日以導師身分錄大型原創IP偶像女團養成節目《菱格世代DD52》，邀來吳卓源、ØZI當飛行導師。楊丞琳曾是團體成員，後來相隔5年才有個人發片機會，她回憶當時，「當時我錄音花了1年時間，因為一直找不到定位跟特色，後來才在每次經驗找到自己的特點。」她認為學員非常幸運，節目已經幫忙挖掘特色。潘瑋柏則強調，「當歌手的獨特性很重要，競爭很激烈，必須多了解自己。」

潘瑋柏笑稱好友楊丞琳扮黑臉，講話直接，「她還在選手面前叫我胖子，讓我很不爽，其實是因為我們很熟。」兩人身為導師難免會有意見不合時，「表演這種東西很主觀，這個本來就難免。」他坦言演藝圈需要天時地利人和，「學員都是女孩子，很多飛行導師來也有點小緊張，說話是門藝術，如何不傷學員的自尊很重要，希望她們都有很好的未來。」

ØZI（左）、吳卓源擔任《菱格世代DD52》飛行導師。（中天綜合台提供）

母親節將至，潘瑋柏表示：「我們家比較沒那麼物質，該送的都送過，所以過得很簡單，我們家最喜歡一起去大吃一頓，那種家庭團聚感覺就很足夠了。」吳卓源的媽媽等家人都在澳洲，她會以匯款的方式給媽媽禮物，「媽媽想要多少，我努力去爭取。」《菱格世代DD52》6月13日將在中天綜合台播出。

(中時 )