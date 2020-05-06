52歲的阿圓是位退休婦女，10年前離婚，對更年期後沒有性生活視為理所當然。最近喜逢愛情第二春，感情升溫下自然會有親密行為，可是她已10多年沒有性行為，加上過了更年期，陰道乾澀、陰道壁變薄，性交時會感覺疼痛，所以兩人一直無法成功行房。幾次之後，男友開始懷疑阿圓，「你是不是其實忘不了前夫？還是覺得我比他差，所以才不願意跟我做？」讓阿圓覺得十分冤枉。

阿圓的困擾，其實普遍存在於更年期後的女性，根據英國更年期協會（British Menopause Society，BMS）2017年公布的一項調查顯示，700名45歲以上女性當中，有超過半數的人表示，更年期影響了自己的性生活；逾4成的人則覺得更年期後的自己似乎不再性感，可見更年期後有性生活困擾的人不在少數。

生理老化很正常，性愛把握「輕、緩、舒、慢」4原則。（圖片來源：pixabay）

台安醫院婦產科主治醫師蔡可欣表示，女性在更年期之後，常因缺乏自信、新鮮感、受到工作及家庭壓力影響，導致性趣缺缺，加上體內的女性荷爾蒙和主掌性慾的男性荷爾蒙下降，動情素大量減少，陰道變得較少皺褶、彈性，因此性行為時易感到疼痛，以致性交失敗。

臨床上會建議性行為時，可使用滋潤度與持久度較高的潤滑液；性行為前應清洗私密處和肛門，以避免感染尿道膀胱炎，反而降低慾望；平日可視情況將動情素藥膏塗抹大腿內側保養，讓私密處細胞恢復滋潤與彈性。

嵩馥性健康管理中心主任童嵩珍也鼓勵，更年期後由於生理老化，性器官本來就不能與年輕時同日而語，「就像男性勃起會變慢，女性因微血管萎縮、陰道較難濕潤等，這都是更年期性愛中，可能發生的正常現象，」她也建議，此時的性愛應以「輕、緩、舒、慢」為原則，讓雙方在放輕鬆的狀態下，緩和、舒適及輕慢地從事性愛活動。

(中時電子報)