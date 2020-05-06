綜藝天王胡瓜與小禎父女合體主持中天綜合台新節目《地球人請回答》，11日晚間11點即將首播。胡瓜旗下子弟兵眾多，但近年接連出事，先是謝忻、阿翔傳出不倫戀，近日連過去有師徒之情的羅志祥也陷入「多人運動」醜聞，談到此事胡瓜表示：「他們都還年輕，我覺得每個年輕人都是這樣，男人到一個歲數才會成熟，我的人生過程也有不少摔跤，可是回頭看，會拿出來做檢討，警惕自己，因為紅得快，所以人家回過頭講你當時霸氣十足，這都需要檢討。」

胡瓜經常提醒小禎，當發展順遂時，人常會忘記自己初衷及目標，「有時候自己摔一跤並不是壞事，小禎摔那一跤（婚姻），我覺得對她幫助很大，她開始懂得人家的辛苦，也從我身上學會善待工作人員，例如過年包紅包，因為大家都很辛苦。」他認為人緣在演藝工作尤為重要，「周遭這些人，其實我講的話都是一樣的，你要看未來，現在一直在當下是走不出來的，當有事情發生，一定要靠時間去修補，但當下你的想法是什麼？是怨恨你就不會進步；是檢討就會成長，我不曉得他們的想法是什麼。」

胡瓜（右）與小禎父女聯手主持《地球人請回答》。（中天綜合台提供）

不只對子弟兵耳提面命，胡瓜對於同在演藝圈的一對子女也是如此，「我跟他們講學會分類，自己的事情要檢討，看別人發生的事情，更要檢討對自己來說是否有連貫性，尤其是安安（兒子胡釋安），我跟他說，這個行業媒體是最大助力，卻也可能瞬間摧毀一個人，一切還是操之在己。」他笑稱兒子有次開車忘記打方向燈立刻就被報導了，「慢慢他就知道，現在還沒有紅，但他已了解爸爸說的都會成真。」

胡瓜認為，「順遂的時候步伐要站穩，衝太快，恐怕會摔跤。」當初他雖不清楚謝忻狀況，但也提點過她，「妳要稍微注意一下步伐，衝太快了。」結果沒多久就傳出感情事件，「很多人一夜成名摔下來很慘，我認為努力不會白費，你如果爬20個階梯上去，即便摔下來，也需要跌下20個階梯。」小禎附和，「瓜哥有句名言，你在上坡就要想下坡路。」

因為這種信念，胡瓜一路扶持十方啟能中心，更每月固定捐款給許多單位，他發覺因疫情影響捐款變少，「我知道每次到了重大事件，各地方捐款都會變少，每個單位都是如此，如果行有餘力真的要多幫忙，因為捐款雖然減少，但各單位的開銷一直還是那麼大，很需要大家一起發揮愛心。」《地球人請回答》中天綜合台11日起，周一至周五晚間11點播出。

(中時 )