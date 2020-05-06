民進黨立委王定宇昨天「預言」美航母尼米茲號520會到亞太，這句話有「超前部署」用意，是否意味著520當天，台美擔心大陸會有動作，台海當面有可能不平靜，因此先放出美航母將部署在附近的風聲？耐人尋味。

最近美軍在台海周遭的動態兵力運用，實在太不尋常，僅B-1B戰略轟炸機，這個月就已3度往東海飛，並掠過我東北海域；電偵機更是飛得頻繁，從4月到現在，至少往南海飛了14趟，途經我西南部空域。

對於美軍如此頻繁的軍機動作，國防部長嚴德發的解釋是負責亞太區域巡弋的航母羅斯福號官兵染疫，所以用空中兵力取代海上兵力。問題是美軍是看出什麼台海情勢，非要展現軍事實力？

此外，美軍每個月派軍艦走台海的海峽中線一趟，最近這個月卻走兩趟，還航進西沙群島的12浬內，也很不尋常，改變了以往的「巡弋」規律。

從美軍機艦的動作研判，兩岸近期在台海中線的過招，有些事，我國防部與大陸解放軍可能都沒對外說，但美方看到了，現又值520蔡英文總統連任就職，時機點甚是敏感，大陸是不是會做出動作，美方必須有最壞打算，並做出超前部署和防備。

王定宇質詢國防部長嚴德發時，其實並沒有要嚴一定要答覆，他似乎只是想藉此放出美軍航母520會到的風聲，但其實尼米茲號還在美國聖地牙哥附近，兩周內很難趕到，但不代表其他航母就到不了。然而，在美軍機如此頻繁現身之際，執政黨重量級的國防立委又釋放出美軍航母也將往這個區域部署，台海頗有山雨欲來之勢。

(中時 )